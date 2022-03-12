Платіжна система MoneyGram йде з Росії

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", – йдеться у повідомленні.

MoneyGram затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.

"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", - зазначила компанія.

Вона додала, що кожен день кількість транзакцій в Україну та сусідні країни зростає.