Платіжна система Webmoney припинила обслуговувати гаманці у російських рублях
З 11 лютого в платіжній системі WebMoney будуть недоступні всі операції за гаманцями у російських рублях
Про це повідомляє Meduza.
Центральний банк Росії 11 лютого відкликав ліцензію у розрахункового банку (ККБ) системи WebMoney за рублевими гаманцями і звинуватив Банк ККБ у порушенні законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Платіжна система WebMoney заявила, що банк ККБ не порушував закон, і назвала дії ЦБ недружнім кроком. За словами представників системи, заморожені в банку ККБ гроші учасників системи виплатять власникам.
"Причина, через які відкликана ліцензія в АТ банк "ККБ", очевидно, немає жодного стосунку до пояснень, зазначених у пресрелізі ЦБ РФ. Банк ніколи не був причетний до обслуговування "тіньового" грального бізнесу, нелегальних учасників фінансового ринку". Наявні в нашому розпорядженні тексти надуманих, не пов'язаних із фактичною діяльністю кредитної організації розпоряджень, виглядають лише як формальне дотримання процедури відкликання ліцензії банку", - заявили у Webmoney.
Довідка: Платіжну систему WebMoney створили у 1998 році в Росії. У ній можна створювати гаманці у російських рублях та інших валютах. За даними системи, у ній зареєстровано понад 45 млн користувачів. З початку лютого вони провели понад 1 млн транзакцій.
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