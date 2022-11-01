Платна верифікація у Twitter: Ілон Маск та Стівен Кінг поторгувались про синю галочку
Письменник Стівен Кінг обурився введенням абонплати за синю галочку, яка означає підтвердження акаунту
Суперечка між бізнесменом Ілоном Маском та письменником Стівеном Кінгом сталась у Twitter.
Американський письменник зазначив, що якщо плани Маска стягувати щомісяця $20 за синю галочку верифікації будуть втілені, він піде з соцмережі.
"$20 на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? До біса це, вони повинні заплатити мені. Якщо це введуть, я піду, як Enron", – написав Кінг, маючи на увазі американську енергетичну компанію.
У відповідь Ілон Маск, який став новим власником Twitter, купивши його за $44 млрд, заявив, що компанії потрібно платити за рахунками.
"Нам треба якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо $8?", - почав торгуватися Маск, знизивши вартість абонплати.
Він запевнив, що надасть повніше обґрунтування перед тим, як запроваджувати це нововведення.
Маск додав, що запровадження плати - єдиний спосіб перемогти ботів та тролів на платформі.
- Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив не для того, щоб заробити більше грошей, а щоби допомогти людству.
- 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
- 1 листопада Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією
- 31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе