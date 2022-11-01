Суперечка між бізнесменом Ілоном Маском та письменником Стівеном Кінгом сталась у Twitter.

Американський письменник зазначив, що якщо плани Маска стягувати щомісяця $20 за синю галочку верифікації будуть втілені, він піде з соцмережі.

"$20 на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? До біса це, вони повинні заплатити мені. Якщо це введуть, я піду, як Enron", – написав Кінг, маючи на увазі американську енергетичну компанію.

У відповідь Ілон Маск, який став новим власником Twitter, купивши його за $44 млрд, заявив, що компанії потрібно платити за рахунками.

"Нам треба якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо $8?", - почав торгуватися Маск, знизивши вартість абонплати.

Він запевнив, що надасть повніше обґрунтування перед тим, як запроваджувати це нововведення.

Маск додав, що запровадження плати - єдиний спосіб перемогти ботів та тролів на платформі.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив не для того, щоб заробити більше грошей, а щоби допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

1 листопада Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

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