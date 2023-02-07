Плов у мультиварці. Рецепт
Плов – традиційна узбецька страва. До її складу, зазвичай, входить баранина. У наші дні плов готують з будь-яким м'ясом. Це може бути яловичина, свинина чи м’ясо курки. Сьогодні ми поділимось рецептом приготування плову зі свининою у мультиварці
Інгредієнти (орієнтовно на три порції):
- Свинячий ошийок (жирний) – ½ кг
- Олія соняшникова рафінована – 2 або 3 столові ложки
- Приправа до плову – 1,5 столової ложки
- Одна морквина
- Одна цибулина
- Рис шліфований довгозернистий – одна склянка (250 мл)
- Вода – півтори склянки
- Часник – 1 головка
- Сіль (на смак)
Спосіб приготування:
- Нарізаємо свинину дрібними шматочками (1 см на 1 см)
- На дно чаші мультиварки наливаємо дві/три ложки олії
- Встановлюємо режим "Спека"
- Чекаємо, поки олія нагріється
- Обсмажуємо м’ясо до золотистої румяності з легкою скоринкою (до 10 хв.)
- Посипаємо спеціями
- Додаємо нарізану кубиками цибулю
- Помішуючи, смажимо цибулю з м'ясом у тому ж режимі (до 5 хв. із відкритою кришкою)
- Цибуля стає м’якою
- Додаємо очищену та нарізану соломкою моркву
- Продовжуємо обсмажувати страву ще близько п’яти хвилин, щоб морква пом’якшала
- Промиваємо рис у холодній воді
- Перемішуємо свинину, цибулю та моркву
- Засипати в чашу рис
- Розрівнюємо його поверхню
- Встромлюємо в рис зубчики часнику по колу
- Вливаємо (не спішно) півтори склянки води
- Додаємо сіль
- Вмикаємо режим «Плов» чи «Каша»
- Виставляємо час на сорок хвилин
- Після сигналу про готовність, все ще раз перемішуємо
- Вимикаємо мультиварку
- Залишаємо страву "настоятись" під кришкою (до 20 хв.)
- Подаємо до столу
Смачного!
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