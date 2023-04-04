Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що торік навесні окупанти 99-го артилерійського полку ЗС Росії увірвалися до будинку одного з населених пунктів Харківської області, де проживала жінка разом із сім’єю.

Погрожуючи розстрілом, вони змусили її поїхати з ними. Рашисти зав'язали очі потерпілій, щоб вона не впізнала місцевість.

"По дорозі російські військові розпочали оголювати дівчину. Коли вони прибули до будинку, де знаходився командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим", - пояснюють деталі злочину в Офісі генерального прокурора.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів для притягнення ґвалтівників до відповідальності.

Унаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

Повідомляється, що зловмисниками виявилися 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

На підставі зібраних доказів трьом зловмисникам повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

СБУ проводить заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.