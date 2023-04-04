По черзі ґвалтували жительку Харківщини: СБУ зібрала докази воєнного злочину трьох військових РФ
Правоохоронці ідентифікували трьох російських військових, які під час тимчасової окупації Харківщини навесні 2022 року по черзі ґвалтували жінку
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що торік навесні окупанти 99-го артилерійського полку ЗС Росії увірвалися до будинку одного з населених пунктів Харківської області, де проживала жінка разом із сім’єю.
Погрожуючи розстрілом, вони змусили її поїхати з ними. Рашисти зав'язали очі потерпілій, щоб вона не впізнала місцевість.
"По дорозі російські військові розпочали оголювати дівчину. Коли вони прибули до будинку, де знаходився командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим", - пояснюють деталі злочину в Офісі генерального прокурора.
Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів для притягнення ґвалтівників до відповідальності.
Унаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.
Повідомляється, що зловмисниками виявилися 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.
На підставі зібраних доказів трьом зловмисникам повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
СБУ проводить заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.
- 28 лютого повідомили про підозру російському військовому, який ґвалтував жінку на Київщині, погрожуючи насиллям щодо її дитини.
- У грудні 2022 року повідомлялося, що на деокупованій Херсонщині було виявлено окремі катівні для дітей.
- Станом на 1 березня найбільшу кількість сексуальних злочинів із боку окупантів зафіксували в Херсоні та на Київщині. Жертвами ґвалтівників ставали не лише жінки, а й чоловіки та діти.
- Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим, які ґвалтували жінку під час тимчасової окупації Київської області.
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