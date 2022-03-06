По всій Росії проходять мітинги проти війни з Україною, затримано понад 2,5 тис. людей

Про це повідомляє Радіо Свобода.



За даними ОВД-Інфо, станом на 16:27 (за Києвом) затримано вже понад 2575 людей у 49 містах.



У Москві йдуть затримання на Манежній площі в центрі міста та підходах до неї. Там затримали члена ради правозахисного центру "Меморіал" Олег Орлов, який стояв із плакатом "Україні - мир, Росії - свободу". Автозак із затриманими у Москві врізався у стовп. За свідченнями очевидця, в автобусі було 27 людей, 11 із них постраждали.



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