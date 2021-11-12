Напад на журналістів “Схем”: Тельбізова зустріли оваціями після поновлення на посаді в "Укрексімбанку". ВIДЕО

Відео повернення Тельбізова до банку опублікував нардеп Гео Лерос.



Директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого суд звинувачує в нападі на журналістів програми "Схеми", зайшов до банку під овації працівників.



"Напевно краш-тесту крутіше не можна було пройти в жодній організації. Спасибі всім. Ми відчували це щохвилини”, - сказав Тельбізов.



Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від посади. Наказ про його поновлення датується 9 листопада.



Дії Тельбізова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).



Досудове розслідування кримінального провадження вже завершилось, справа скерована до суду, підготовче засідання призначили на 29 листопада 2021 року. Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

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11 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем”. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від посади. Наказ про його поновлення датується 9 листопада.Дії Тельбізова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).Досудове розслідування кримінального провадження вже завершилось, справа скерована до суду, підготовче засідання призначили на 29 листопада 2021 року.