Напад на журналістів “Схем”: Тельбізова зустріли оваціями після поновлення на посаді в "Укрексімбанку". ВIДЕО
Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку", учасника нападу на журналістів “Схем” Ігоря Тельбізова, якого 11 листопада поновили на посаді, працівники банку зустріли оваціями
Відео повернення Тельбізова до банку опублікував нардеп Гео Лерос.
Директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого суд звинувачує в нападі на журналістів програми "Схеми", зайшов до банку під овації працівників.
"Напевно краш-тесту крутіше не можна було пройти в жодній організації. Спасибі всім. Ми відчували це щохвилини”, - сказав Тельбізов.
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