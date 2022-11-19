Поблизу Санкт-Петербурга вибухнув газогін
У Всеволожському районі Ленінградської області РФ вибухнув газогін, почалась сильна пожежа, яку видно до Санкт-Петербурга
Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Пожежа сталась між населеними пунктами Бернгардівка та Ковальове у Всеволожському районі Ленінградської області. На місце виїхали всі служб, зокрема й правоохоронні органи.
МНС Росії уточнило, що у Всеволожському районі Ленінградської області на газопроводі відбулася розгерметизація з подальшим спалахом.
Вогонь видно навіть жителям Санкт-Петербурга. Вони кажуть, що перед початком пожежі чули гуркіт, а зараз - сильний гул. За словами губернатора Ленінградської області, загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюють.
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