Поблизу Санкт-Петербурга вибухнув газогін

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Пожежа сталась між населеними пунктами Бернгардівка та Ковальове у Всеволожському районі Ленінградської області. На місце виїхали всі служб, зокрема й правоохоронні органи.

МНС Росії уточнило, що у Всеволожському районі Ленінградської області на газопроводі відбулася розгерметизація з подальшим спалахом.

Вогонь видно навіть жителям Санкт-Петербурга. Вони кажуть, що перед початком пожежі чули гуркіт, а зараз - сильний гул. За словами губернатора Ленінградської області, загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюють.

Ввечері 12 жовтня жителі Бєлгородської області та Бєлгорода чули гучні вибухи. Пізніше ЗМІ повідомили, що у село Нікольскоє в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд.

6 листопада у Бєлгородській області Росії на промисловому об'єкті загорівся резервуар із розчинником.

16 листопада Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з одного з хуторів у Бєлгородській області.