Поблизу узбережжя Швеції зіткнулися два вантажні судна

Про це повідомляє BBC.



Вранці у понеділок, 13 грудня, у Балтійському морі зіткнулися судно Karin Hoej із Данії та Scot Carrier із Великої Британії. Зазначається, що данське судно перекинулося. Триває велика рятувальна операція.



Шведська морська адміністрація (SMA) повідомляє, що внаслідок інциденту двоє людей опинилися у воді. Зіткнення кораблів сталося в районі Балтійського моря між містом Істад, на півдні Швеції, та датським островом Борнхольм.



Речник SMA Йонас Францен зазначив, що сигнал тривоги було отримано приблизно о 03:30 за місцевим часом. Коли рятувальники наблизились до місця аварії, вони почули крики із води.



"Було дуже холодно і темно", - сказав він. "Наразі температура води близько 4 °C, а повітря - близько 5 °C".



До пошуково-рятувальної операції приєдналися два гелікоптери, кілька катерів зі Швеції та Данії та команда британського судна Scot Carrier, де ніхто не постраждав.



Причина зіткнення поки невідома.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb