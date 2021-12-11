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Головна Суспільство Початок новорічної метушні і підготовки до найочікуванішого свята року ознаменовувався стартом новорічної акції від бренду рюкзаків та канцелярії YES
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Початок новорічної метушні і підготовки до найочікуванішого свята року ознаменовувався стартом новорічної акції від бренду рюкзаків та канцелярії YES

11 грудня, 2021 субота
10:00
Суспільство Дід Мороз

Бренд YES разом із своїми партнерами, мережами магазинів канцелярії та товарів для дітей у більш ніж 20 містах України, проводять роздачу подарунків

Так, 10-11, 17-18, 24-25 грудня вулиці українських міст заполонять YES Діди Морози на велосипедах і пішки, які серед дня влаштовують роздачу подарунків. Так-так, серед білого дня більше ніж 100 Дідів Морозів по всій Україні роздають на вулиці подарунки. 



Якщо побачите помаранчевого Діда Мороза від бренду рюкзаків та канцелярії YES, то одразу підходьте до нього за подарунком. Дід мороз видасть Вам флаєр, за яким можна отримати подарунок від ТМ YES, а також знижку у мережі магазинів партнерів акції. Не забудьте сфотографуватись з помаранчевим YES Дідом Морозом і поділитись цією світлиною з друзями у соціальних мережах. 



Нагадуємо, що бренд YES - один з найбільших виробників канцелярського приладдя та рюкзаків для дітей та підлітків в Україні. Крутий, модний, позитивний, яскравий - все це про YES, який вже понад 15 років представлений на ринку Європи. Рюкзаки та сумки, аксесуари, блокноти, ручки, різноманітні шкільні і дитячі набори для творчості - більше 2000 різних товарів представлено в асортименті, величезна різноманітність форм і кольорів, дизайнів і матеріалів .

Всю продукцію YES об'єднує яскравий і модний зовнішній вигляд, якість виконання і продуманість у дрібницях.  Все це за для того, щоб задовольнити всі, навіть вибагливі побажання споживачів. Дізнатись адреси магазинів партнерів акції, а також адреси місць де ви можете упіймати YES Діда Мороза у своєму місті можна на сайті yes-tm.com.

Зустрічай, шукай, лови помаранчевого YES Діда Мороза у своєму місті та гарантовано отримуй подарунки!
 

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