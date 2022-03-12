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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Почався 17 день війни: Сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та дезертує

Почався 17 день війни: Сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та дезертує

12 березня, 2022 субота
06:50
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та відступає.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 06.00 12 березня 2022 року.

"Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

"За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону", - повідомили у Генштабі.

Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

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