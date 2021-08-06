Податкова амністія: в НБУ пояснили, як відбуватиметься добровільне одноразове декларування коштів

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор визначив порядок відкриття та ведення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового добровільного декларування.



Так, фізичні особи, які мають намір відповідно до норм закону про проведення податкової амністії скористатися правом на одноразове добровільне декларування, мають звернутися до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання та розміщення готівкових коштів в національній та іноземній валютах, банківських металів.



На цей рахунок декларант має внести готівкові кошти чи банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті "Призначення платежу/зміст операції" зазначити "добровільне декларування".



Зазначається, що після підтвердження джерел походження грошових коштів та банківських металів декларант має право перерахувати їх на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий у банку України, зняти ці кошти та закрити спеціальний рахунок або ж подати в банк заяву та використовувати цей рахунок надалі як звичайний поточний рахунок фізособи, відкритий для власних потреб.



У пресслужбі нагадали, що одноразове добровільне декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

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