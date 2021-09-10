Податкова служба Швеції заборонила подружжю назвати дитину Володимиром Путіним
У Швеції податкова служба відхилила прохання подружжю з міста Лахольм назвати дитину Володимиром Путіним
Про це повідомляє Local.
Відповідно до шведських законів, імена не повинні бути образливими або створювати ризик для проблем носію, а також не дозволяються імена, які явно нагадують прізвища.
Невідомо, що стало причиною відмови.
Згідно зі статистикою , у Швеції всього 1413 чоловіків на ім’я Володимир, і одна або жодної особи на ім'я Путін. (статистична база даних не показує конкретних даних нижче двох з міркувань конфіденційності).
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