Податкова служба Швеції заборонила подружжю назвати дитину Володимиром Путіним

Про це повідомляє Local.



Відповідно до шведських законів, імена не повинні бути образливими або створювати ризик для проблем носію, а також не дозволяються імена, які явно нагадують прізвища.



Невідомо, що стало причиною відмови.



Згідно зі статистикою , у Швеції всього 1413 чоловіків на ім’я Володимир, і одна або жодної особи на ім'я Путін. (статистична база даних не показує конкретних даних нижче двох з міркувань конфіденційності).

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