Подекуди втрати РФ перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ
На деяких воєнних напрямках втрати російських окупантів перевищують показники комплектування
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
"Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля", - пише Генштаб.
Ситуація з ворожим флотом
В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.
- 13 липня на Харківщині пара російських гелікоптерів Ка-52 обстріляла місцевість поблизу населених пунктів Верхній Салтів та Петрівка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе