Подекуди втрати РФ перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля", - пише Генштаб.

Ситуація з ворожим флотом

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

13 липня на Харківщині пара російських гелікоптерів Ка-52 обстріляла місцевість поблизу населених пунктів Верхній Салтів та Петрівка.

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