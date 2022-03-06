Подоляк - західним "правильним партнерам": "Поки ви думаєте - вони знищують наші аеродроми"

Про це він написав y Twitter.



"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?", - зазначив Подоляк.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дала "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України.

Видання NEXTA повідомило, що польський уряд відмовився надавати Україні винищувачі і свої аеродроми для ППО у війні з Росією