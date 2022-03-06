Подоляк - західним "правильним партнерам": "Поки ви думаєте - вони знищують наші аеродроми"
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав партнерів допомогти Україні з вирішенням проблем з Росією в повітряному просторі
Про це він написав y Twitter.
"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?", - зазначив Подоляк.
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