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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Подоляк - західним "правильним партнерам": "Поки ви думаєте - вони знищують наші аеродроми"

Подоляк - західним "правильним партнерам": "Поки ви думаєте - вони знищують наші аеродроми"

6 березня, 2022 неділя
22:38

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав партнерів допомогти Україні з вирішенням проблем з Росією в повітряному просторі

Про це він написав y Twitter.

"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?", - зазначив Подоляк.

  • 6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дала "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України.
  • Видання NEXTA повідомило, що польський уряд відмовився надавати Україні винищувачі і свої аеродроми для ППО у війні з Росією

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Польща
ППО
США
Михайло Подоляк
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