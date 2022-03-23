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Подоляк закликав спікерів і публічних коментаторів фільтрувати свої заяви: не можна говорити про неформальні коридори для евакуації і логістичні центри

23 березня, 2022 середа
17:36
війна з Росією Михайло Подоляк

Росіяни воюють не з армією, а з логістичною системою поставок

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав у відеозверненні в Telegramm.

"28-й день війни і, здавалось, би ми вже розуміємо всі наші помилки, про що можна і про що не можна говорити. Я скажу коротко для наших спікерів, що беруть участь у телемарафонах. Не можна говорити про неформальні коридори, по яким люди їдуть з місць, де знаходиться російська окупантська група - це створює для них небезпеку", – звернувся Подоляк до публічних коментаторів.

"Не можна говорити про каравани наших військових. Не можна говорити про логістичні коридори, по яким іде доставка з тилового забезпечення до наших військових якогось продукту", – додав радник президента.

Нарешті, не можна в ефірі говорити про логістичні центри, які працюють на Західній Україні чи будь-де, з яких ідуть гуманітарні вантажі до всієї Україні, зазначив Подоляк.

"Все це не потрібно в ефірі озвучувати, не потрібно проявляти свою обізнаність, щоб збирати шери і лайки. Це дуже небезпечно. За 28 днів уже зрозуміло, що росіяни воюють не з армією, а саме з логістичною системою", – зауважив він.

 
  • Нагадаємо, російські загарбники мають проблеми з логістикою.
  • Росія провокує Білорусь вступити у війну та безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів
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Подоляк
логістика
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