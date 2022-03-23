Подоляк закликав спікерів і публічних коментаторів фільтрувати свої заяви: не можна говорити про неформальні коридори для евакуації і логістичні центри

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав у відеозверненні в Telegramm.



"28-й день війни і, здавалось, би ми вже розуміємо всі наші помилки, про що можна і про що не можна говорити. Я скажу коротко для наших спікерів, що беруть участь у телемарафонах. Не можна говорити про неформальні коридори, по яким люди їдуть з місць, де знаходиться російська окупантська група - це створює для них небезпеку", – звернувся Подоляк до публічних коментаторів.



"Не можна говорити про каравани наших військових. Не можна говорити про логістичні коридори, по яким іде доставка з тилового забезпечення до наших військових якогось продукту", – додав радник президента.



Нарешті, не можна в ефірі говорити про логістичні центри, які працюють на Західній Україні чи будь-де, з яких ідуть гуманітарні вантажі до всієї Україні, зазначив Подоляк.



"Все це не потрібно в ефірі озвучувати, не потрібно проявляти свою обізнаність, щоб збирати шери і лайки. Це дуже небезпечно. За 28 днів уже зрозуміло, що росіяни воюють не з армією, а саме з логістичною системою", – зауважив він.

Нагадаємо, російські загарбники мають проблеми з логістикою.

Росія провокує Білорусь вступити у війну та безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів