Новий реліз Джамала записувала в різних куточках Європи, де перебувала і виступала на заходах на підтримку України.

"За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Мініальбом записувався в різних частинах планети, та подумки я завжди була вдома. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру", - зазначила співачка.

У новому альбомі чотири композиції: "Take Me To A Place", "Закохана", "Be brave, be different", "Сину". У "Поклику" можна почути і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів. Одна з пісень - "Сину" - записана на вірш Василя Симоненка.

Співачка анонсувала свій виступ і презентацію мініальбому у Києві.

"Дуже рада поділитися з усіма новим мініальбомом, а 5 листопада хотіла би зіграти його для вас уперше в Музеї Ханенків, який зазнав руйнувань від обстрілу Києва. Разом проведемо камерний благодійний лайв.

Лише 50 квитків, але кожен із них - 100% донат", - поділилась Джамала.

Презентація "Поклику" відбудеться також у Польщі: 13 листопада співачка виступить у Варшаві, а 15 листопада - у Кракові.

