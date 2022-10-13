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Поганець із "Гаррі Поттера" Том Фелтон зізнався, що був закоханий у Емму Вотсон

13 жовтня, 2022 четвер
16:37
Таблоїд Емма Вотсон і Том Фелтон

Виконавець ролі Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера актор Том Фелтон видав книгу мемуарів Beyond The Wand, в одній з глав якої розповів про своє "таємне кохання" до актриси Емми Вотсон

Про це пише The Daily Mail.

35-річний актор, який зіграв лиходія та антагоніста Гаррі Поттера Драко Малфоя, зробив зізнання у своїх мемуарах Beyond The Wand ("Поза чарівною паличкою"). Том Фелтон розповів, що між актрисою Еммою Вотсон, виконавицею ролі Герміони Ґрейнджер, та ним "було щось невисловлене".

У своїй книзі актор зазначає, що те, що почалося як дружба на знімальному майданчику, переросло у щось більш значиме. Фелтон каже, що він зрозумів, що актриса була його "спорідненою душею", а після зустрічі на знімальному майданчику між ними виник зв’язок на все життя.

"Я любив її і захоплювався нею як людиною так, як ніколи не міг нікому пояснити", - йдеться у книзі Beyond The Wand.

Шанувальники фільмів давно припускали, що між акторами спалахнула іскра, утім, Фелтон роками заперечував це. Тепер у відвертому уривку з Beyond The Wand він зізнається: "Моя дівчина в той час знала, що між нами є щось невисловлене".

У книзі актор розповідає, що вони вперше зустрілися на прослуховуванні, коли Еммі було 9 років, а йому – 11. Вона вказала на мікрофон у кімнаті й запитала: "Що це?" і він сказав їй: "Це означає, що вони нас записують, очевидно". 

Актор додав, що їхні стосунки починались не надто добре. 

"Їй би пробачили, що вона не хотіла мати зі мною багато спільного", - наголошує Фелтон.

Актор добре спілкувався з іншими акторами, що грали персонажів Слизерина. Вони проводили час, слухаючи реп-музику та викурюючи цигарки. Тим часом Емма Вотсон зібрала "невелике танцювальне шоу у своїй гримерці, яке вона хотіла представити під час обіду". Фелтон згадує, що він разом з товаришами поводився зневажливо до шоу Вотсон, насміхався з неї, коли вона танцювала. Він заявив, що почувався через це погано.

"Я завжди таємно любив Емму, хоча, можливо, не так, як люди хотіли б почути. Це не означає, що між нами ніколи не спалахувало. Безумовно, так, тільки в різні часи", - зізнався актор.

Вперше йому сказали, що Вотсон закохалася в нього, коли їй було 12 років, а йому – 15, і він мав дівчину. Фелтон не дуже повірив у це.

"Почали ширитися чутки, що в наших стосунках було щось більше, ніж ми припускали. Я заперечував, що вона мені подобалася, але правда була іншою", - пише актор у своїх мемуарах.

Він також додає, що його тодішня дівчина "відразу зрозуміла", що між акторами було щось невисловлене. 

"Пам’ятаю, я використовував знайому стару фразу: "Я люблю її, як сестру". Але тут було щось більше", - зазначає Фелтон.

Разом з тим він додає: "Не думаю, що я коли-небудь був закоханий в Емму, але я любив і захоплювався нею як людиною так, як я ніколи не міг пояснити нікому іншому. Ми були спорідненими душами. Я точно знаю, що Емма мене завжди підтримуватиме, і я її також".

Раніше Емма Вотсон розповідала про свою закоханість у Фелтона. Вона зізналась: "Він був моїм першим коханням. Він цілком це знає. Ми говорили про це – ми досі сміємося над цим".

Зараз вона зустрічається з сином британського бізнесмена Філіпа Гріна Брендоном.

У 2019 році 32-річна Емма Вотсон відвідала Фелтона в його домі у Веніс-Біч, Каліфорнія. На знімку, опублікованому в Instagram, Емма вчиться грати на гітарі в піжамі. На фото активно відреагували фанати зірок в соціальних мережах.

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