Погані хлопці та добрі вчинки

Не схожі між собою

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Фільм "Погані хлопці 1" вийшов на екрани ще у 1995 році. Ці хлопці – не схожі між собою, як два полюси. Але саме в цьому їхня унікальність. Адже у кожного – свій професійний напрямок та свій самобутній талант поліцейського. У буденному житті один — взірцевий сім'янин, а другий – багатий нежонатий. Та вони не тільки напарники, а й хороші друзі.

Нове завдання напарників полягає в тому, аби знайти невловимого та жорстокого злочинця. Та на одних тільки пошуках історія не завершується. Друзі із головою занурюються у вир наднебезпечних ситуацій.

Акторський склад: Вілл Сміт, Мартін Ловренс, Теа Леоні, Чеки Каріо та інші

Влізти у довіру до наркобаронів

"Погані хлопці 2". Цю частину глядачі змогли побачити у 2003 році. Маркус Бернетт та Майк Лоурі знову проявляють свої найкращі якості поліцейських. Цього разу їхнім завданням стає розкриття ще однієї надважливої справи, і друзі вирушають до Маямі. Напарникам належить увійти в довіру до місцевих наркобаронів, і, таким чином, натрапити на слід злочинного угрупування.

Та раптом несподівана ситуація ламає напарникам усі так ретельно розроблені плани. І хлопці починають діяти "по ситуації", користуючись своїми знаннями, інтуїцією та "поліцейським нюхом".

Акторський склад: Мартін Лоуренс, Вілл Сміт, Хорді Молья, Гебріел Юніон, Петер Стормаре, Тереза Рендл, Джо Пантольяно, Майкл Шеннон, Джон Седа, Юо Васкес та інші

"Погані хлопці 3: Назавжди".

Третя частина вийшла на екрани у 2020 році. Шанувальники попередніх двох частин нарешті дочекались продовження.

Майк та Маркус вже не ті молоді хлопці з 90-тих. Та час не вплинув на їхні професійні таланти. Шляхи друзів у свій час розійшлись через конфлікт. Маркус полишив службу в поліції. Він тепер займається приватним розшуком. У Майка теж не все просто. Вік вносить свої корективи. У нього починає розвиватись криза середнього віку. І чоловік вирішує знайти собі дружину. Та ще й новий партнер Майка постійно діє йому на нерви.

Але життя незбагненне. І доля несподівано втручається у втрачену дружбу чоловіків. "Відморозок" з Албанії вирішив помститись екснапарникам за смерть свого брата. Аби зупинити професійного вбивцю, колишні друзі знову стають пліч-о-пліч у боротьбі за справедливість та власне життя.

Акторський склад: Вілл Сміт, Мартін Ловренс, Ванесса Гадженс, Александер Людвіґ, Джо Пантоліано, Чарльз Мелтон, Кейт дель Кастільйо, Майкл Бей, Массі Фурлан, Девід Моретті, Джейкоб Скіпіо, Тереза ​​Рендл, Рорі Маркгем та інші