Погано, - тренер "Колоса" прокоментував несподіваний результат матчу Ліги конференцій
Головний тренер ковалівського "Колоса" Руслан Костишин незадоволений результатом матчу проти "Шахтаря" з Караганди в кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє "Трибуна".
Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин вважає, що нічия - це поганий результат.
"Нічия - поганий результат. Вдома потрібно перемагати і робити заділ перед гостьовим матчем. Рахунок справедливий. Може, не 0:0 - "Шахтар" теж мав багато моментів, у нас були можливості. Ми почали дуже добре, але, коли нас почали продавлювати, ми губилися. Розмови в перерві, можна сказати, поміняли хід гри. На другий тайм вийшла інша команда", - сказав Костишин.
Матч завершився нульовою нічиєю. На 76-й хвилині захисник Давід Атанасковскі отримав другу жовту картку та залишив "Шахтар" у меншості, але "Колос" не зумів скористатись перевагою.
"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Матч-відповідь "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" відбудеться 12 серпня.
- 5 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграв внічию проти "Шахтаря" з Караганди.
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