Скажу відверто, особливо складно уявити серйозні перспективи у всіх старих політиків. Дуже і дуже помітний суспільний запит на те, щоб їх агресивно проколоти та витерти ноги через вибори. "Лайно на брудних кросівках", як каже сусідський 16-річний хлопак з мого під'їзду.

Кінець війни, якщо він таки станеться якимось дивом, сформує фанатичне бажання до повного оновлення, а це може призвести до електорального тайфуну.

В якийсь момент виборці можуть зрозуміти, що абсолютно весь минулий політикум власне і призвів до воєнної катастрофи, їхнього особистого горя та втрат, руйнувань та відчаю. А війна заділа та ще задіне мільйони родин.

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