Зеленський за підсумками фіналу війни може не піти на другий строк
Як би не хотіла Банкова, але вона не зможе зупинити політичне бродіння. Закоркований війною зголоднілий політичний клас готує аеродроми для старту, щоправда, працюють старими перевіреними методами
Скажу відверто, особливо складно уявити серйозні перспективи у всіх старих політиків. Дуже і дуже помітний суспільний запит на те, щоб їх агресивно проколоти та витерти ноги через вибори. "Лайно на брудних кросівках", як каже сусідський 16-річний хлопак з мого під'їзду.
Кінець війни, якщо він таки станеться якимось дивом, сформує фанатичне бажання до повного оновлення, а це може призвести до електорального тайфуну.
В якийсь момент виборці можуть зрозуміти, що абсолютно весь минулий політикум власне і призвів до воєнної катастрофи, їхнього особистого горя та втрат, руйнувань та відчаю. А війна заділа та ще задіне мільйони родин.
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З кожним наступним місяцем у цьому непередбачуваному 2025-му стає більше ймовірності того, що Зеленський опиниться в точці неповернення у процесі реновації свого політичного проєкту.
На позиціях першої особи у перші дні поствійни віддзеркалиться передусім спроба продати "переможну рамку" миру (до речі, підготовка до такого сценарію навіть не помітна поки що).
Якщо Банкова перегне палицю і почне будувати "рожеві" замки щодо "перемоги" у війні, граючи нерозумно на поранених струнах масових українців — може запуститись хімічна реакція, яка знесе політичну перспективу переобрання.
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Якщо звісно для нього на той момент це буде актуально. Позаочі й не для журналістів серйозні гравці дуже акуратно і подекуди інтуїтивно допускають, що Зеленський за підсумками фіналу війни може не піти на другий строк. У такому разі нинішні завивання та танці з бубном старих політиків стають цілком зрозумілими.
Не забувайте, що в підігрітому хаосі несприйняття старого різко може вискочити "чорний лебідь". Або, як шуткує мій товариш, що служить в ЗС України, "чорний запорожець".
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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