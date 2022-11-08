Погодинні планові відключення електроенергії 9 листопада діятимуть по всій Україні: подробиці
У середу, 9 листопада, графіки погодинних планових відключень електроенергії застосують у всіх регіонах України
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Диспетчерський центр Укренерго прогнозує максимальні стабілізаційні обмеження у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Аварійних обмежень споживання наразі не передбачають, утім споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.
В Укренерго нагадують: ощадливе використання електроенергії дасть змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми й уникнути додаткових аварій. Відтак закликають споживачів не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
- Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів
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