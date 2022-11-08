Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Диспетчерський центр Укренерго прогнозує максимальні стабілізаційні обмеження у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Аварійних обмежень споживання наразі не передбачають, утім споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

В Укренерго нагадують: ощадливе використання електроенергії дасть змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми й уникнути додаткових аварій. Відтак закликають споживачів не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів

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