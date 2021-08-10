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Головна Новини Погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади – "Європейська Солідарність"

Погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади – "Європейська Солідарність"

10 серпня, 2021 вiвторок
21:55

Останні заяви так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні і натяків на визнання незаконно окупованого РФ українського Криму, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади

Про це пише пресслужба "ЄС".

"Лукашенко  фактично легітимізує так звані "республіки ЛДНР", адже  Білорусь визнала незаконні документи,  дозволивши в’їзд на свою територію за так званими "паспортами" і номерними автомобільними знаками з окупованих Російською Федерацією регіонів. 

Російські спецслужби і військові формування давно почувають себе на території Білорусі як вдома. Створення єдиної союзної держави РФ-Білорусь становить  пряму загрозу територіальній цілісності і суверенітету України. Наш фактичний кордон із державою – агресором збільшується на третину. 

Агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо  вторгнення в Україну і окупації українських територій.

Не витримують жодної критики заклики Лукашенка до так званих прямих переговорів із ватажками бойовиків "ЛДНР". Це публічне підігрування кремлівським сценаріям підтверджує серйозність загроз на нашому північному кордоні. 

"Європейська Солідарність" закликає українську владу до адекватної, оперативної і жорсткої реакції.

Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців.

Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка.

Нагадаємо, що саме за часів президента Зеленського фракція "Слуга народу" проголосувала за закупівлю білоруської електроенергії, уряд Зеленського купував енергоносії, фактично фінансуючи диктаторський режим. І сьогодні  є великий ризик повернення до цих схем. 

Наполягаємо, що на першому своєму засіданні у вересні Верховна Рада України має проголосувати ініціативи "ЄС" про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі. 

В умовах фактичної економічної війни, оголошеної Лукашенком Україні, варто максимально відмовитися від білоруського експорту. 

Мінськ як майданчик для мирних переговорів стає небезпечним для української делегації у ТКГ. 

Лукашенко ще раз підкреслив, що сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, а працює повністю у фарватері Кремля. Майданчик ТКГ має бути перенесеним. 

Україна разом з міжнародним співтовариством має докласти всіх зусиль, аби Лукашенко відповідав за щоденні порушення прав людини, тортури і катування опозиціонерів у білоруських тюрмах, зникнення і вбивства мирних громадян, незгодних із диктаторським режимом, за передачу воєнних злочинців "вагнерівців" своєму суверену Путіну. 

Українська влада, представники якої нерідко дозволяють собі некоректні та недипломатичні заяви на адресу наших міжнародних партнерів з ЄС і США, натомість не навчилася жорстко і дієво реагувати на образи в бік України з боку диктаторських режимів неадекватних правителів.

Маємо чітко розуміти, що так званий "президент" Лукашенко рік тому зник як самостійний політик. Його вустами говорить Кремль. Його дії – це вказівки Путіна. Його ворожі наміри і погрози є нічим іншим, як намірами і погрозами російського агресора. А тому за слова Лукашенка має відповідати й Путін. Українській владі слід активізуватися і донести цей сигнал та розуміння до наших західних партнерів", - пише пресслужба.

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