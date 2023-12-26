Погрози суддям, які зняли з президентських виборів Трампа, розслідує ФБР, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Офіцер ФБР зі зв'язків з громадськістю Віккі Мігоя зазначила, що Бюро володіє ситуацією та співпрацює з місцевими правоохоронними органами.

"Ми будемо енергійно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначає CNN, представник судової гілки влади Колорадо не став коментувати повідомлення про погрози на адресу суддів. На повідомлення, залишене в департаменті поліції Денвера, в понеділок у другій половині дня відповіли не одразу. Представник патрульної поліції штату Колорадо Гері Катлер заявив, що будь-які погрози на адресу суддів будуть розглядатися місцевою владою.

На додаток до федеральної реакції, правоохоронці штатів та місцевих органів влади, а також неурядові дослідницькі групи відстежують риторику на екстремістських інтернет-форумах на предмет ознак того, що вона може перерости у реальні погрози на адресу державних службовців.

Позапартійна дослідницька організація передала правоохоронним органам США аналіз онлайн-переговорів. Згідно з документом, імена чотирьох суддів Верховного суду штату Колорадо, що ухвалили рішення про дискваліфікацію Трампа на виборах, часто з'являлися у "підбурювальних" повідомленнях на таких форумах із закликами до розкриття персональних даних служителів Феміди.

Хоча аналіз не виявив конкретних загроз для суддів, у ньому зазначається, що "залишається ризик насильства з боку окремих осіб або невеликих груп або інших незаконних дій у відповідь на рішення суду".

Один із користувачів ультраправого, протрампівського вебсайту написав: "Усіх пограбованих щурів треба повісити", очевидно, маючи на увазі суддів штату Колорадо.

Ці пости повторюють модель онлайн-активності, що спостерігалася після попередніх федеральних звинувачень Трампа: нечіткі заклики до громадянської війни і тривожно жорстокі висловлювання, але не доводить конкретні плани дій у відповідь на ці погрози.

Федеральні правоохоронці остерігаються потенційного переростання онлайн-риторики на реальне насильство ще з часів бунту в Капітолії 6 січня 2021 року, який призвів до загибелі багатьох людей.

Перед повстанням учасники заворушень "по суті планували (напад) у всіх на виду в соцмережах", але ФБР і Департамент внутрішньої безпеки не змогли запобігти загрозі, йдеться у звіті Сенату, опублікованого в червні 2023 року.