Покупці однієї з найбільших торговельних мереж країни допомагають онкохворим дітям

Уже другий рік поспіль благодійний фонд "АТБ" та фонд "Таблеточки" об'єднують небайдужих українців навколо гострої проблеми. З 1-го листопада кожен покупець фірмових магазинів зможе придбати акційний товар зі спеціальними цінниками та інвестувати в лікування малечі з діагнозом онко.

"Щодня в Україні три родини в середньому дізнаються, що в їхньої дитини рак. За кордоном одужують 80% і більше дітей. В Україні — тільки половина. Збільшити відсоток дітей, які перемагають - у наших з вами силах. Звичайно, потрібні ліки, обладнання, потрібні витратні матеріали, потрібна психосоціальна допомога. Але ще важливіше - потрібна участь кожної людини. Коли ми всі об'єднуємося, ми здатні зробити так, аби жодна дитина в Україні від раку не помирала", - каже директорка зі стратегічних партнерств БФ "Таблеточки" Світлана Пугач.



Рак - не вирок! - доводять благодійники своїм досвідом. Минулого року завдяки цій же акції вдалося зібрати більше десяти мільйонів гривень на цільову допомогу хворим дітям. Тоді вона тривала два тижні в усіх магазинах мережі. Зібрану допомогу отримали 10 онкоцентрів по всій Україні. Участь в акції взяли понад 5 мільйонів українців. Керуюча магазином мережі АТБ Лариса Коршевнюк каже, у магазині прогнозують ще більшу кількість покупців-учасників акції.

"Минулого року був значний ажіотаж. Люди насправді активно долучалися до цієї акції. Наші працівники безпосередньо брали в акції участь, інформували і людей. Наша головна мета — залучити людей допомагати іншим. Цього разу, я думаю, що все-таки ми зберемо більше коштів. Так, як багато людей знають про цю акцію, яка проходила в минулому році, долучилась до неї. Зрозуміли, що кошти пішли в правильне русло. Я думаю, що багато хто схоче долучитися і в цьому році. І я думаю, що ми набагато більше зможемо зібрати коштів і закупити більшу кількість обладнання і допомогти відповідно діткам".

Цього року магазини наповнені найрізноманітнішими товарами. Багато з них мають благодійну складову. Понад 20 брендів-партнерів торговельної мережі приєдналися до акції та виділили понад 200 власних товарів, з яких віддають 50 копійок також в збір благодійної акції. Її вже встигли підтримати низка селебретіз українського шоу-бізнесу. Втім, не обов'язково бути зіркою, щоб допомогти дітям, - запевняють організатори. А долучитися до акції можна буде аж до кінця листопада.

