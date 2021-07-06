"Полтаваобленерго" демонтує дроти електропередач у кількох селах Кременчуцького району
"Полтаваобленерго" має намір демонтувати лінії електропередач у селах Нова Галещина, Заруддя, Бондарі, Остапці, Ревівка та Василенки Кременчуцького району
Про це повідомляє Кременчуцька газета.
"Персонал "Полтаваобленерго" буде демонтувати провід на ділянці "Остапці", яка забезпечувала живленням Нову Галещину, Заруддя, Бондарів, Остапців, Ревівку, Василенки та яка на даний час залишається без напруги внаслідок крадіжки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про відновлення надання послуги з розподілу електроенергії "Полтаваобленерго" має намір повідомити додатково.
За інформацією видання, демонтація має відбутися з 5 по 9 липня.
У виданні зазначили, що "Полтаваобленерго" почала відключати села у Кременчуцькому районі на початку травня.
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