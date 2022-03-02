Полегшить стягнення компенсації та доведення злочинів РФ: МЗС України пояснили наслідки для Росії вимог ЄСПЛ не атакувати цивільні об'єкти
3 березня МЗС України повідомили про наслідки для Росії невиконання вимоги ЄСПЛ припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні
Про це заявила пресслужба МЗС України.
ЄСПЛ 1 березня наказав Росії припинити атакувати цивільні об'єкти України.
"Вперше у ситуації війни між двома державами-сторонами Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод двостороннього конфлікту Європейський суд з прав людини у своєму рішенні щодо Росії вказав на заходи забезпечення тільки одній зі сторін", - повідомило міністерство.
За інформацією МЗС, ЄСПЛ стежить за російським вторгненням в Україну. Суд не тільки заборонив РФ застосовувати озброєнння проти цивільних об'єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві.
"Українська сторона не плекає надій на те, що Росія виконає ці вимоги. Водночас, зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ, а це значно полегшить доведення порушень та стягнення компенсації після перемоги України", - наголосили в МЗС.
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