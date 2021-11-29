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Політичні репресії проти всіх, хто захищав Україну з 2014 року, неприпустимі, – заява "Європейської Солідарності"

29 листопада, 2021 понедiлок
15:28
Новини Європейська Солідарність

"Європейська Солідарність" обурена спробами Зеленського побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".

"Політичні репресії, порушення принципів свободи слова, кримінальні справи у відповідь на гострі запитання суспільства і критику на адресу першої особи – це типова поведінка російської влади, яка неприпустима в Україні.

Головна мета політичних репресій Зеленського, який досі хоче побачити на перемовинах в очах Путіна мир, – дискредитувати тих, хто протистояв Кремлю з першого дня російської агресії проти України.

Більше восьми років наша країна протидіє країні-агресору і відстоює принципи свободи слова. А українські захисники на фронті платять велику ціну, відстоюючи європейський цивілізаційний вибір, який Україна зробила під час Революції Гідності. В той час як в тилу чинна влада замість розвитку європейської інтеграції, свободи слова, діалогу між владою і журналістами, поведінкою найвищої посадової особи запроваджує зверхню модель спілкування із засобами масової інформації, починає репресії проти неугодних журналістів і свободи слова.

Призначенці з оточення Зеленського вже неодноразово здійснювали атаки на свободу слова в Україні. Агресивна реакція представників влади через відсутність "теплої ванни" по суті стала політикою "слуг" по відношенню до ЗМІ – починаючи від тиску на Суспільного мовника з вимогою надавати монобільшості збільшене представництво на ефірах і закінчуючи фізичною агресією ставленика Зеленського Мецгера щодо журналістів "Радіо Свобода".

Ще більш обурливо, що справа проти головного редактора видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова порушена через відео з навчань. Невже чинна влада на кожне відео у соцмережах, де йдеться про готовність захищати Україну, буде порушувати справи в ДБР через хвилювання – а чи не занадто наші військові стурбували та налякали Путіна і чи не надто ретельно ми готуємось до війни з країною-агресором?

У цьому контексті суспільство має запитання до влади: скільки ще з державного бюджету будуть так щедро фінансуватися репресивні органи, які не мають нічого спільного з правоохоронними?

"Європейська Солідарність" вчергове нагадує, що Державне бюро розслідувань так і не відкрило відповідну кримінальну справу за фактом державної зради через злив спецоперації із затримання вагнерівців. Також ДБР мовчить про анонсований Зеленським "пєрєворот". Зате продукує нові справи проти українських журналістів. Немає сумніву, де сфабриковане це замовлення.

"Європейська Солідарність" наголошує: українська патріотична спільнота ніколи не сприйме спроби зруйнувати свободу слова в Україні. Вимагаємо від влади терміново провести розслідування та з’ясувати, хто саме віддав наказ про порушення абсурдної кримінальної справи проти журналіста Юрія Бутусова.

Зеленський має нарешті засвоїти, що Україна – не Росія, і тут узурпація та диктатура не пройде. Українці цього не дозволять", - йдеться в заяві.

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