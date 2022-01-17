"Політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти агресії РФ": посол Британії закликала "не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики"
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала українських політичних лідерів об'єднуватися проти російської агресії
Про це вона написала у Twitter.
"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз", - наголосила Мелінда Сіммонс.
Посол додала, що важливо не втрачати цю проблему з поля зору та "не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики".
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