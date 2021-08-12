Politico: мета нового польського закону про медіа - не позбавлення впливу РФ та Китаю, а закриття проамериканських ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі Politico.



Правляча польська партія "Право і справедливість" (PiS) у середу протиснула законопроєкт про ЗМІ, який, на думку критиків, спрямований на підрив телеканалу, що належить США, який критикує правий уряд.



Вашингтон попередив Варшаву не продовжувати ухвалення даного закону,, але "націоналістична правляча партія Польщі не стримувалась", заявляє видання.



Читайте також: Сейм Польщі ухвалив закон, який забороняє видачу ліцензій на мовлення для ЗМІ з часткою іноземного капіталу понад 49%: почались протести



Законопроєкт дозволяє лише компаніям з пропискою у ЄС або Європейському економічному співтовариствімати ліцензії на мовлення. В Польщі наголошували, що це робиться з метою убезпечити себе від інформаційного впливу Китаю та РФ. Однак законопроєкт таким чином виключає американську компанію Discovery, власника польського TVN, одного з найпопулярніших польських телеканалів, та її дочірньої компанії TVN24. Термін дії ліцензії каналу новин закінчується 26 вересня.



У США відзначають, що TVN як незалежний мовник може дозволити собі критику правлячої партії.



"Законопроєкт спрямований безпосередньо на TVN і є безпрецедентною атакою на свободу слова та незалежність ЗМІ", - йдеться у заяві керівництва TVN після проходження законопроєкту через парламент.



Після виходу "Згоди" з коаліції "Об'єднана правиця" Сейм не зміг ухвалити рішення з першого разу. Спікер Сейму Ельжбета Вітек вирішила провести голосування ще раз, стверджуючи, що вона має право це робити у випадках, коли результат голосування "викликає виправдані сумніви".



Опозиція заявила, що повторне голосування було незаконним, і будь-яке рішення, прийняте під час сесії парламенту, не буде обов'язковим.



"Проведення цього голосування знову не лише безпідставно, але і є порушенням закону", - написав у своєму твіттері Гжегож Схетина, один з лідерів опозиційної партії "Громадянська платформа".



"Спікер Сейму несе відповідальність за це, ганьбивши назву польського Сейму своїми діями", - додав він.



Тепер законопроєкт надходить до Сенату, де опозиція має вузьку більшість і, ймовірно, відхилить його.



"Демократична більшість у Сенаті ніколи не схвалить напад на засоби масової інформації, незалежні від уряду", - сказав спікер Сенату Томаш Гродзкі у Twitter після голосування.

Нагадаємо, можливе ухвалення даного закону було однією з причин звільнення віцепрем'єра Ярослава Говіна від партії "Згода" та фактичного розпаду коаліції