“ПолітКлуб Віталія Портникова” 17 вересня
ТЕМИ: Росія посилює тиск на Україну та ЄС: як протидіяти агресору? Держдеп закликав врятувати судову реформу в Україні
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.
Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, заяву керівника української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню - Олександра Апполонова, що такого зухвалого застосування зброї на Донбасі, як у 2021-му, - не було останні 5 років. У другій частині програми розмова піде про реакцію Держдепу США на відмуву Ради суддів висунути кандидатури українських суддів для участі в Етичній раді, органі, що перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. А значить - загрозу для зриву судової реформи в Україні.
До розмови долучаться політики та експерти:
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Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу”
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Ростислав Павленко, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”
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Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”
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Вікторія Гриб, народна депутатка, позафракційна
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Сергій Кривонос, генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019 - 2020)
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Іван Капсамун, редактор відділу політики газети “День”
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Віталій Титич - адвокат родичів Небесної сотні
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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