“ПолітКлуб Віталія Портникова” 17 вересня

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.

Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, заяву керівника української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню - Олександра Апполонова, що такого зухвалого застосування зброї на Донбасі, як у 2021-му, - не було останні 5 років. У другій частині програми розмова піде про реакцію Держдепу США на відмуву Ради суддів висунути кандидатури українських суддів для участі в Етичній раді, органі, що перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. А значить - загрозу для зриву судової реформи в Україні.

До розмови долучаться політики та експерти:

Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу”

Ростислав Павленко, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”

Вікторія Гриб, народна депутатка, позафракційна

Сергій Кривонос, генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019 - 2020)

Іван Капсамун, редактор відділу політики газети “День”

Віталій Титич - адвокат родичів Небесної сотні

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.