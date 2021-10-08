“ПолітКлуб Віталія Портникова” 8 жовтня. "Офшор 95": про корупцію в команді Зеленського дізнався весь світ . Хроніка узурпації влади: Президент звільнив голову Ради
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, оприлюднення великого міжнародного журналістського розслідування Pandora Papers, де фігурує президент України Володимир Зеленський та низка посадовців з його оточення. А також неконституційне втручання Президента в роботу Парламенту. Нардепи підтримали прохання Володимира Зеленського і з порушенням встановленої законом процедури - звільнили з посади спікера Дмитра Разумкова.
До розмови долучаться політики та експерти:
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Олег Дунда, народний депутат, фракція “Слуга народу”
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Ростислав Павленко, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”
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Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”
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Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція “Батьківщина”
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Максим Нефьодов, колишній голова державної митної служби, У 2015 - 2019 - перший заступник міністра економіки
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Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клуб.
У другій частині програми доєднаються:
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Вікторія Пташник, юристка, народна депутатка України 8-го скликання
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Володимир Цибулько, політичний експерт, народний депутат України 4-го скликання
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