“ПолітКлуб Віталія Портникова” 8 жовтня. "Офшор 95": про корупцію в команді Зеленського дізнався весь світ . Хроніка узурпації влади: Президент звільнив голову Ради

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, оприлюднення великого міжнародного журналістського розслідування Pandora Papers, де фігурує президент України Володимир Зеленський та низка посадовців з його оточення. А також неконституційне втручання Президента в роботу Парламенту. Нардепи підтримали прохання Володимира Зеленського і з порушенням встановленої законом процедури - звільнили з посади спікера Дмитра Разумкова.

До розмови долучаться політики та експерти:

Олег Дунда, народний депутат, фракція “Слуга народу”

Ростислав Павленко, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”

Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Максим Нефьодов, колишній голова державної митної служби, У 2015 - 2019 - перший заступник міністра економіки

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клуб.



У другій частині програми доєднаються:

Вікторія Пташник, юристка, народна депутатка України 8-го скликання

Володимир Цибулько, політичний експерт, народний депутат України 4-го скликання