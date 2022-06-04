Поліцейські підняли з дна Київського водосховища збитий ворожий гелікоптер

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"За попередніми даними російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події. Разом до перемоги!", – проінформував Нєбитов.