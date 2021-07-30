Поліція викрила розкрадання коштів на ліквідації неробочих держшахт

Про це пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, до оборудки причетні посадовці одного з профільних державних підприємств і комерційних структур, частина з яких - "фіктивні". Кошти з державного бюджету виділялися на ліквідацію та реструктуризацію державних шахт, експлуатація яких припинена. Роботи при цьому виконували "свої" товариства, ціни на товари та послуги були завищені, а підрядники отримали оплату за роботи, які фактично не виконувалися, або ж були виконані не в тому обсязі, як передбачено договорами.



Так, упродовж 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт лише двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 млн грн. Аби легалізувати отримані кошти, злочинці перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.



Зазначається, що правоохоронці провели обшуки на території Києва, Волинської, Львівської та Донецької областей. В офісах держпідприємства, його відокремлених підрозділів, а також у контрагентів та в помешканнях організатоірів злочинної схеми. Було вилучено документацію та чорнові записи, а також електронні носії інформації.



Зазначається, що злочинці можуть отримати від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



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