Поліція затримала шістьох людей, які намагались зірвати церемонію до Дня державного прапора за участі Зеленського
На Черкащині до відділку поліції забрали 6 осіб, які намагалися зірвати заходи за участі президента Володимира Зеленського
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом встановлення звукової апаратури під час заходу. Вони не виконували вимог поліції.
Читайте також: Зеленський підняв державний прапор у географічному центрі України
"Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - йдеться у повідомленні.
Поліція надає правову оцінку ситуації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе