Поліція затримала шістьох людей, які намагались зірвати церемонію до Дня державного прапора за участі Зеленського

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом встановлення звукової апаратури під час заходу. Вони не виконували вимог поліції.



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"Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - йдеться у повідомленні.



Поліція надає правову оцінку ситуації.