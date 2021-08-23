Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Поліція затримала шістьох людей, які намагались зірвати церемонію до Дня державного прапора за участі Зеленського

Поліція затримала шістьох людей, які намагались зірвати церемонію до Дня державного прапора за участі Зеленського

23 серпня, 2021 понедiлок
12:19
Суспільство

На Черкащині до відділку поліції забрали 6 осіб, які намагалися зірвати заходи за участі президента Володимира Зеленського

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції

Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом встановлення звукової апаратури під час заходу. Вони не виконували вимог поліції.

Читайте також: Зеленський підняв державний прапор у географічному центрі України

"Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліція надає правову оцінку ситуації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Зеленський
День державного прапора
Читайте також:
21 серпня, 2021 субота
Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський
22 серпня, 2021 неділя
Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"
22 серпня, 2021 неділя
Оксана Баюл відмовилася від громадянства України
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
23 серпня
13:49
Рятувальники попередили про шторм та підйом рівнів води у річках: в яких областях очікувати
13:42
Дмитро Пєсков
"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"
13:34
Порошенко Варфоломій
Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм: говорив про історичну роль візиту в Україну та розвиток ПЦУ
13:29
На День Незалежності над центром Києва пролетять літаки НАТО
13:28
Кримська платформа
Прем‘єр-міністр Хорватії виступив українською на саміті "Кримської платформи"
13:27
Віталій Кличко
Ренесанс Кличка. Як Зеленський втілює мрію мера Києва про президентство
13:22
Анджей Дуда
Саміт “Кримської платформи” повинен напрацювати конкретні шляхи деокупації Криму, - Дуда
13:20
З 2014 року ЄС надав Україні понад €60 млрд на реформи та інтеграцію, - єврокомісар
13:20
PayPal
PayPal запускає операції з криптовалютою у Британії
13:15
Колони Ради "одягнули" в кольори державного прапору
12:58
Керсті Кальюлайд
Президентка Естонії на саміті "Кримської платформи" згадала, як бачила 3-річну дитину, яка бігла мінним полем у Чонгарі
12:50
Юрій Вітренко
Вітренко: ми наполягаємо на бронюванні європейськими компаніями транзиту через Україну на довгу перспективу
12:47
аеропорт Кабул
США обіцяють пропускати в аеропорт Кабулу лише громадян країн НАТО, - CNN
12:38
військовий марш
З нагоди Дня Державного прапора військові Львівського гарнізону пройшли урочистим маршем. Фото
12:22
Денис Шмигаль
Загальні потенційні збитки України від окупації Криму оцінюються у $100 млрд, - Шмигаль
12:20
фунікулер
Київський фунікулер знову запрацював 23 серпня
12:06
Зеленський
Україна створила Офіс Кримської платформи, - Зеленський
12:03
Стало відоме ім'я військового, який загинув на фронті 22 серпня
11:55
У Києві 24 серпня обмежать рух низкою вулиць: перелік
11:51
Кримська платформа
У Києві розпочалася "Кримська платформа". НАЖИВО
11:50
міна
Хорватія запропонувала Україні допомогу в розмінуванні територій на Донбасі
11:43
"Енеїда"
До 30-ї річниці Незалежності України на горі Піп Іван зіграли виставу "Енеїда"
11:38
У Харкові встановили пам'ятну дошку Кернесу
11:34
аеропорт Кабул
В аеропорту Кабула сталася стрілянина: один афганський військовий вбитий американцями, - ЗМІ
11:22
Під російським посольством у Києві відбулась акція, яка нагадала про жертв війни з РФ
10:54
Північний потік-2
Єврокомісія слідкуватиме, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем України як транзитера, - віцепрезидент
10:34
ФСБ
ФСБ повідомила про затримання українця в Тулі, йому інкримінують шпигунство
10:13
Ентоні Блінкен
США евакуювали з Афганістану 30 тис. людей, - Блінкен
09:58
Валдіс Домбровскіс
Домбровскіс: Україна виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від ЄС
09:52
ЄС
"Малоймовірно в найближчі роки": віцепрезидент Єврокомісії оцінив перспективу вступу України до ЄС
09:36
Київське метро в ніч з 24 на 25 серпня працюватиме на дві години довше
09:26
Зеленський
Зеленський підняв державний прапор у географічному центрі України
09:03
Талібан
"Талібан" оголосив наступ на останню незахоплену провінцію Афганістану
08:51
Ексклюзив
Prozorro
Як все стало прозоро, або Реформа державних закупівель
08:43
коронавірус
22 серпня в Україні зафіксували 610 випадків COVID-19, понад 400 людей потрапили до лікарень
08:28
війна на Донбасі
Доба на фронті: окупанти вбили українського військового та застосували заборонені міни
08:13
Зеленський_Легенди
Скорик, Ротару і Блохін: Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України"
08:00
"Динамо" - "Десна"
УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
2021, неділя
22 серпня
23:24
"Динамо" - "Десна"
"Динамо" розтрощило "Десну" у матчі за перше місце в УПЛ
22:57
Ексклюзив
"Талібан" житиме з макових полів Афганістану, - Мохаммад Фараджаллах
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV