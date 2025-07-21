Нардеп Рахманін пояснив, чому вважає приєднання Мінстратегпрому до Міноборони "не дуже вдалою ідеєю"

Таку думку в інтерв'ю "Радіо NV" висловив член оборонного комітету ВР Сергій Рахманін.

Він наголосив, що його думку поділяють більшість членів оборонного комітету.

"Я не можу розписуватися за кожного конкретного члена, але ми обмінювалися думками, й ця думка домінує в комітеті... (Унаслідок об'єднання Мінстратегпрому й Міноборони, - ред.) ми отримуємо величезного монстра, який в одній особі є замовником, виробником, отримувачем і контролером військової продукції. Це може і скоріше за все позначиться на ефективності й створює додаткові корупційні ризики", - сказав Рахманін.

"Я не прихильник полювання на відьом. Я, на відміну від великої кількості енергійних персонажів, не шукаю корупцію скрізь, навіть там, де її немає, але корупційний ризик, об'єктивно для нього створюється поживний ґрунт, і це небезпечно", - додав нардеп.

Мінстратегпром, створення якого свого часу не схвалював Рахманін, нині демонструє, на його думку, хороші результати, а приєднання відомства до Міноборони може перекреслити всі його досягнення.

"У них є певні успіхи. Зараз ці успіхи стануть під загрозою", - сказав політик.

До того ж, за його словами, ці два відомства керуються різною законодавчою і підзаконною базою.

"Для того, щоб привести у відповідність, об'єднати, інтегрувати всі ці нормативні документи від законів до підзаконки, а це насправді сотні різних документів, знадобиться дуже багато часу. На свого досвіду знаю, що від моменту ухвалення закону до прийняття всієї необхідної підзаконної бази в нас проходять місяці, інколи до пів року. В нас немає часу зараз на це", - сказав Рахманін.

Нардеп наголосив, що наразі такий експеримент з об'єднанням не на часі.