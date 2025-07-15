Нардеп Железняк назвав намір змінити склад уряду під час війни порушенням закону
Нардеп Ярослав Железняк вважає намір замінити Дениса Шмигаля Юлією Свириденко з наступною зміною складу уряду "переставлянням стільців", недоцільним під час війни
Про це він сказав у кулуарах Ради 15 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
На його думку, причин звільняти міністрів немає.
"Це насправді переставляння ліжок або стільців", - сказав Железняк.
Він висловив сумнів, що Денис Шмигаль міг би бути ефективним міністром оборони.
"Прем'єр-міністр стає міністром оборони. Ну, таке собі посилення, відверто кажучи, важко його пояснити. Не пам'ятаю, щоб Шмигаль був якимось великим військовим і щось йому заважало як прем'єр-міністру посилити наш оборонний потенціал", - сказав нардеп.
До того ж Железняк переконаний, що зміна складу уряду під час війни є порушенням закону.
Він навів слова свого колеги, члена оборонного комітету ВР Федора Веніславського, який сказав, що "звільняти прем'єра ми не можемо, поки не змінимо статтю 10 закону про воєнний стан", яка забороняє припиняти повноваження Кабінету Міністрів.
"Якщо Кабінет Міністрів на цю от секунду припиняє свої повноваження, то це буде порушенням закону й очевидно буде питання до легітимності цього рішення", - заявив Железняк.
- У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.
- Пізніше того дня він у вечірньому зверненні сказав, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
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