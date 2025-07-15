Нардеп Железняк назвав намір змінити склад уряду під час війни порушенням закону

Про це він сказав у кулуарах Ради 15 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На його думку, причин звільняти міністрів немає.

"Це насправді переставляння ліжок або стільців", - сказав Железняк.

Він висловив сумнів, що Денис Шмигаль міг би бути ефективним міністром оборони.

"Прем'єр-міністр стає міністром оборони. Ну, таке собі посилення, відверто кажучи, важко його пояснити. Не пам'ятаю, щоб Шмигаль був якимось великим військовим і щось йому заважало як прем'єр-міністру посилити наш оборонний потенціал", - сказав нардеп.

До того ж Железняк переконаний, що зміна складу уряду під час війни є порушенням закону.

Він навів слова свого колеги, члена оборонного комітету ВР Федора Веніславського, який сказав, що "звільняти прем'єра ми не можемо, поки не змінимо статтю 10 закону про воєнний стан", яка забороняє припиняти повноваження Кабінету Міністрів.

"Якщо Кабінет Міністрів на цю от секунду припиняє свої повноваження, то це буде порушенням закону й очевидно буде питання до легітимності цього рішення", - заявив Железняк.