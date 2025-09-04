Відновлення трансляцій з ВР виглядає неповним без допуску журналістів до кулуарів, - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що рішення про скасування заборони на прямі трансляції засідань Верховної Ради впроваджується з дня її ухвалення, тобто з 4 вересня. Народний депутат Ярослав Юрчишин поділився, що фактично в самому тексті постанови написано, що вона вступає в дію з моменту прийняття, тобто відсьогодні.

"Однак для впровадження трансляцій необхідні певні технічні рішення. Остаточно ці рішення, які ми сьогодні прийняли, вступлять в дію після підпису голови Верховної Ради, тобто в суботу. Тому трансляція, скоріш за все, можливо, буде ще не сьогодні, не завтра, а з наступного засідання", - сказав Юрчишин.

Василевська-Смаглюк вважає, що важливо відновити роботу журналістів у кулуарах.

"Як на мене, постанова виглядає неповною без того, щоб допустити журналістів до кулуарів Верховної Ради для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, тому що одна історія - це трансляція, це цілком офіційна історія, а з іншого боку, це безпосереднє спілкування, інтерв'ю й інша журналістська робота, яка вимагає безперешкодного доступу до політики", - заявила нардепка.

Вона також наголосила, що потрібно відновити трансляції діяльності Кабінету міністрів України також відновив би свою публічну роботу.

"Я як народний депутат дуже б хотіла розуміти, що відбувається і яким чином відбуваються засідання уряду, тому що засідання уряду також, як на мене, потребують більш відкритої інформації", - пояснила Василевська-Смаглюк.

Щодо повернення журналістів до кулуарів, вона уточнила, що це допоможе посилити довіру людей до того, що робить парламент.

"Парламент ухвалює дійсно важливі рішення. І якби був доступ журналістів до депутатів для роз'яснення, було би легше обом сторонам. Тому що без такого безпосереднього діалогу важко пояснити певні рішення", - додала вона.

Юрчишин пообіцяв, що Рада працюватиме на розширення присутності журналістів.

"Тут є низка зауважень з погляду безпеки, в першу чергу, наших охоронних структур, Управління державної охорони, Служби безпеки. Але я переконаний, що українські журналісти — це не загроза, а це, навпаки, партнер у відновленні довіри до парламенту. І ми маємо максимально забезпечити той рівень підзвітності суспільству, який є в європейських країнах. Тому будемо працювати", - запевнив він.