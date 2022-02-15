"Гарантували безпеку для всіх перевізників": в Украеросі заявили про відсутність підстав для обмеження польотів над материковою Україною

Про це він сказав у ефірі Радіо Свобода.



За його словами, Україна озвучила застереження лише щодо руху в Сімферопольському районі повітряної інформації, тобто над окупованим Кримом. Це зробили у зв’язку з військовими навчаннями, які на півострові проводить російська влада.



"Вони (Росія – ред.) минулого тижня опублікували свій нелегітимний NOTAM, і ми за власними процедурами зробили перепублікацію як Україна, оскільки ми відповідаємо за обслуговування повітряного руху в цій зоні. Тим самим запровадили обмеження на визначену частину повітряного простору для авіаперевізників над відкритими водами Чорного моря і гарантували безпеку польотів для всіх перевізників, а авіакомпанії мають змогу планувати трішки інші маршрути для польотів як Україною, так і між Європою та Азією", – сказав Ярмак.



Він уточнив, що процедура дій у разі навчань російської влади в Криму діє з 2015 року, а обмежувати польоти в зоні військових тренувань – стандартна практика. Обмеження щодо Сімферопольського району польотної інформації, запроваджені Україною, діють із 14 по 19 лютого.



Крім того, обмежень щодо користування українським повітряним простором України немає, аеропорти працюють у штатному режимі.



"Обставини на сьогодні не кажуть про те, що треба запроваджувати ті чи інші обмеження на використання повітряного простору, тому всі авіакомпанії без перешкод можуть його використовувати і здійснювати польоти", – заявив голова підприємства.



Коментуючи ситуацію зі складнощами, з якими зіткнулися українські авіакомпанії на кшталт "МАУ" та SkyUp, Ярмак сказав, що переговори зі страховими компаніями тривали з суботи.



"Наскільки я зрозумів, більшість авіакомпаній знайшла компромісні рішення зі страховими компаніями, будуть продовжувати експлуатувати літаки на території України. А в цілому ситуація виглядала досить дивно, оскільки подібні повідомлення отримала тільки частина авіакомпаній України, решта іноземних перевізників продовжувала виконувати польоти в повітряному просторі України", – зазначив очільник "Украерорух".



Він додав, що з точки зору оцінки ризиків у повітряному просторі України, вони однакові для всіх перевізників незалежно від місця, де зареєстровані літаки.

Нагадаємо, що пасажирів літака авіакомпанії SkyUp, який через заборону лізингодавця перетинати повітряний простір України приземлився у Молдові, доправлять до Києва автобусами.

Згодом авіакомпанія SkyUp Airlines заявила, що продовжує здійснювати польоти над Україною без змін і відновлює продаж квитків на всі рейси.

Крім того, Украерорух заявив, що кількість транзитних рейсів в останній місяць минулого року майже зрівнялася з відповідним показником 2019 року.