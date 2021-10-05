Половина енергоблоків Центренерго не працює через нестачу вугілля

Про це повідомляє ExPro.



Згідно з повідомленням, 12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.



За даними системного оператора НЕК "Укренерго", всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.



Зазначається, що станом на 12:00 в роботі перебуває три енергоблоки ТЕС компанії загальною потужністю 408 МВт.



За даними видання, на Трипільській ТЕС у Київській області працює лише блок №3 з навантаженням 93 МВт. На Зміївській (Харківська обл.) і Вуглегірській (Донецька обл.) станціях працює по одному блоку з навантаженням 124 і 191 МВт відповідно.



У виданні зазначили, що, за даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на сім днів роботи. Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходиться 31 тис. тонн. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. тонн, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb