Польша заявила про наміри видобувати газ в Україні

Про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", - зазначив Моравецький.

Він підкреслив, що рішення суду ЄС не дозволило "Газпрому" монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження "Північного потоку-2",- ред.).

За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.

Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України.

Глава уряду повідомив, що було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.

Моравецький зазначив, що Польща назабаром передасть Україні другу партії COVID-вакцини у кількості 600 тис. доз.



