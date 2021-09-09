Польша заявила про наміри видобувати газ в Україні
Польща зацікавлена у видобутку газу в Західній Україні
Про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.
"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", - зазначив Моравецький.
Він підкреслив, що рішення суду ЄС не дозволило "Газпрому" монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження "Північного потоку-2",- ред.).
За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.
Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України.
Глава уряду повідомив, що було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.
Моравецький зазначив, що Польща назабаром передасть Україні другу партії COVID-вакцини у кількості 600 тис. доз.
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