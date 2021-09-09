Польща обіцяє покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль

Про це український прем'єр заявив за результатами зустрічі з главою польського уряду, передає РБК-Україна.

"Історія трагічної смерті українця Дмитро Никифоренко, коли українці і поляки разом виявили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив Дмитро Шмигаль.

Глава українського уряду додав, що дипломати взаємодіють з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.

"Упевнений, польська і українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і у пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягнути винних до відповідальності, якщо їх вина буде доведена",- сказав Шмигаль.