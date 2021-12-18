Польща полегшила правила в'їзду для певних категорій українців

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби у Facebook.



Там зазначили, що доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібен негативний результат тестування.

"До них належать: діти до 5 років; особи, які складають випускні іспити в школах, ліцеях і вищих навчальних закладах, іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, проходять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб; громадяни, які перетинають кордон у рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговчий персонал поїздів, члени екіпажів морських суден, особи, що працюють в медичних закладах)", - зазначається в повідомленні.

15 грудня Польща посилила правила в'їзду до країни з поза меж ЄС.