Польща полегшила правила в'їзду для певних категорій українців
Рада міністрів Польщі ухвалила зміни в правила в'їзду громадян, які прибувають з країн, що не входять до ЄС
Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби у Facebook.
Там зазначили, що доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібен негативний результат тестування.
"До них належать: діти до 5 років; особи, які складають випускні іспити в школах, ліцеях і вищих навчальних закладах, іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, проходять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб; громадяни, які перетинають кордон у рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговчий персонал поїздів, члени екіпажів морських суден, особи, що працюють в медичних закладах)", - зазначається в повідомленні.
- 15 грудня Польща посилила правила в'їзду до країни з поза меж ЄС.
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