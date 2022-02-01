Польща у 2021 році майже на третину збільшила видачу віз українцям
У 2021 році консульські установи Польщі в Україні видали українцям 760,9 тис. віз
Про це повідомляє МЗС Польщі, пише Укрінформ.
"Найбільше у 2021 році видали генконсульства Польщі у Львові (більше 250 тис.), Луцьку (майже 140 тис.) та Харкові (більше 135 тис.). Понад 99% усіх виданих документів є національними візами (тип С)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом кількість виданих віз громадянам України у польських консульських установах в Україні у 2021 році зросла на 32,6%, порівняно з 2020 роком (понад 512 тис.), тоді як рекордний рівень 2019 року становив майже 900 тис. виданих віз.
Як відомо, влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за кордонів ЄС, зокрема, українцям, які на час початку локдауну легально перебували в країні, і надалі залишатися в Польщі після завершення дії віз протягом усього періоду пандемії та 30 днів після її завершення. Норма досі функціонує.
Загалом у Польщі може перебувати 1,5-2 млн громадян України.
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