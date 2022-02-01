Польща у 2021 році майже на третину збільшила видачу віз українцям

Про це повідомляє МЗС Польщі, пише Укрінформ.



"Найбільше у 2021 році видали генконсульства Польщі у Львові (більше 250 тис.), Луцьку (майже 140 тис.) та Харкові (більше 135 тис.). Понад 99% усіх виданих документів є національними візами (тип С)", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загалом кількість виданих віз громадянам України у польських консульських установах в Україні у 2021 році зросла на 32,6%, порівняно з 2020 роком (понад 512 тис.), тоді як рекордний рівень 2019 року становив майже 900 тис. виданих віз.



Як відомо, влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за кордонів ЄС, зокрема, українцям, які на час початку локдауну легально перебували в країні, і надалі залишатися в Польщі після завершення дії віз протягом усього періоду пандемії та 30 днів після її завершення. Норма досі функціонує.



Загалом у Польщі може перебувати 1,5-2 млн громадян України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb