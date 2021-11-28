Польща виплачує сотні євро на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам

Йдеться про суму в 500 злотих, що дорівнює приблизно 3,2 тис. грн. Якщо діти мають лише матір або батька - виплата буде вищою, розповіла уповноважена президента польського міста Валбжих зі справ іноземців Ірина Реріх в інтерв'ю Gazeta.ua .



"Картка дає право отримувати на кожну неповнолітню дитину щомісяця 500 злотих. До їхнього 18-річчя. Також перед початком кожного навчального року на школярів у родині видається 300 злотих - на книжки, зошити, канцтовари. Ще один бонус - можливість отримувати періодично ваучери на 500 злотих. Теж на кожну дитину. Ці гроші можна витратити на зоопарк, готель, парк розваг, поїздку на море", - заявила посадовиця.



Справа в тому, що у випадку офіційного працевлаштування і проживання у Польщі українців на них розповсюджуються ті ж самі норми законодавства, які діють і відносно поляків.



"Карта побиту" - це дозвіл на тимчасове проживання і роботу в Польщі. В Україні їх часто називають "картками перебування". Їхні власники, окрім виплат на дітей, мають ще кілька бонусів, додала Ірина Реріх.



"На час дії картки не потрібно носити в адміністрації документи від роботодавців аби підтвердити легальність перебування в Польщі. Головна перевага - з польською карткою побиту українець будь-коли може поїхати в Україну і потім легально повернутися в Польщу. Вже не потребує віз, запрошень чи інших документів. Також може вільно їздити як турист країнами Шенгенської зони", - сказала Ірина.



Довідка



Польща готується спростити для працівників з України отримання "карток перебування". Пакет змін до закону про іноземців уже схвалив Сейм.



Нововведення даватимуть право українцям не задокументовувати своє місце проживання в Польщі й не підтверджувати джерело доходу під час складання заяви на отримання картки побиту. Замість цього буде достатньо інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший за мінімальну зарплату в країні.





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