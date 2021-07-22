Польща за російським запитом затримала бурятського правозахисника
За запитом Інтерполу в Польщі затримали бурятського правозахисника, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства, керівника бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур" Євгена Хасоєва
Про це розповідає проєкт "Радіо Свобода" "Сибирь.Реалии".
Влада Польщі затримала за запитом Росії бурятського правозахисника Євгена Хасоєва, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин.
Видавати його російськими владі, чи ні, вирішуватиме суд.
Євген Хасоєв – керівник бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур".
8 лютого цього року його затримали під час суду над одним з учасників акцій протесту 23 і 31 січня на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального. У правозахисника виник конфлікт з судовим приставом.
За версією слідства, Хасоєв погрожував приставу розправою, діставши при цьому з кишені складаний ніж. Сам правозахисник стверджує, що нікому не погрожував, а на конфлікт його спровокував пристав.
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