Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Польща за російським запитом затримала бурятського правозахисника

Польща за російським запитом затримала бурятського правозахисника

22 липня, 2021 четвер
12:28
Світ Євген Хасоєв

За запитом Інтерполу в Польщі затримали бурятського правозахисника, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства, керівника бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур" Євгена Хасоєва

Про це розповідає проєкт "Радіо Свобода" "Сибирь.Реалии".

Влада Польщі затримала за запитом Росії бурятського правозахисника Євгена Хасоєва, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин.

Видавати його російськими владі, чи ні, вирішуватиме суд.

Євген Хасоєв – керівник бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур".

8 лютого цього року його затримали під час суду над одним з учасників акцій протесту 23 і 31 січня на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального. У правозахисника виник конфлікт з судовим приставом.

За версією слідства, Хасоєв погрожував приставу розправою, діставши при цьому з кишені складаний ніж. Сам правозахисник стверджує, що нікому не погрожував, а на конфлікт його спровокував пристав.
 

Росія
Польща
Інтерпол
репресії у Росії
правозахисник
Читайте також:
Володимир Цибулько
20 липня, 2021 вiвторок
Завдання Монастирського: розділити МВС і без зміни законодавства дати Зеленському право обирати керівників органів, – Цибулько
Бій Ломаченко - Лопес
20 липня, 2021 вiвторок
Лопес вирішив відмовитися від титулу IBF заради реваншу з Ломаченком
Сергій Яровий
21 липня, 2021 середа
Слідом за Аваковим: уряд звільнив першого заступника очільника МВС
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 31.86
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
22 липня
12:44
Україна та Угорщина взаємно визнаватимуть документи про освіту
12:19
У Києві суддя на автомобілі збила стовп, врізалась у дерево та ледь не наїхала на пішоходів
12:13
Зеленський
Зеленський підписав закон про закупівлі товарів для боротьби з COVID-19 без використання Prozorro
11:58
Карл Волох
"Північний потік-2" можна зупинити або обмежити на етапі сертифікації", − політичний аналітик Карл Волох
11:55
Нацрада
Нацрада відмовляється виконувати закон про мову, - спільнота “Мова об'єднує”
11:55
Кіпр
Після заяв Ердогана Кіпр підніме питання окупованого міста в Радбезі ООН
11:51
Мінцифри оголосило тендер на розробку англомовної версії "Дії"
11:48
Pfizer вакцина
Дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта", - вчені
11:30
На Херсонщині викрито агентурну мережу ФСБ, яку організував колишній співробітник СБУ
11:20
Зеленський
Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення в’їзду на окуповані території
11:18
ЄСПЛ
Росія позвалась проти України в ЄСПЛ: звинувачує в обстрілах своєї території, збитті "Боїнга" та ще по 8 статтях
10:54
Зеленський підписав закон про залучення Франції до оновлення парку локомотивів Укрзалізниці
10:50
COVID-вакцина
На Полтавщині вимкнули світло в медзакладі, де знаходиться вакцина Pfizer: для неї потрібна наднизька температура
10:45
Луї ван Гал
Збірна Нідерландів після провалу на Євро-2020 знайшла нового тренера
10:37
коронавірус
У київській Олександрівській лікарні виявлено шість випадків штаму "Дельта"
10:29
У Києві чоловік внаслідок конфлікту поранив ножем матір і доньку
У Києві чоловік внаслідок конфлікту поранив ножем матір і доньку
10:10
MasterCard і Visa
Visa дозволила перекази коштів за номером телефону
10:10
Сауль Альваерс та Оскар Де Ла Хойя
Легендарний боксер відновлює кар'єру в 48 років заради бою з чемпіоном UFC
10:03
Дмитро Разумков
Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску "Північного потоку-2"
10:02
Микола Княжицький
Спроба побудувати авторитарну державу — Княжицький про роботу п’ятої сесії Ради
09:58
Ганна Гопко
"Угода між США та Німеччиною щодо добудови Nord Stream-2 – це сучасний пакт Молотова – Ріббентропа", − Ганна Гопко
09:47
Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї
Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї
09:39
Збірна Гвінеї
Одна зі збірних відмовилася від участі в Олімпіаді-2020
09:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про електронні гарантійні документи на побутову техніку
09:30
мова
Богдана Матіяш: Нотатки на берегах закону про мову
09:15
вакцина
Новий рекорд щеплень за добу: в Україні вакцинували понад 120 тис. людей
09:14
долар
Курс валют: долар продовжує дорожчати
09:09
Княжицький
Популізм у захисті довкілля неприпустимий
09:03
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна та інші українки отримали суперниць у Токіо
08:58
Конгрес США
Конгресмени надіслали лист Байдену, щоб змінити дату візиту Зеленського у Білий дім
08:48
Юрій Вітренко
США готові продовжувати спільно боротися проти "Північного потоку-2", - Вітренко
08:45
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Берінчик накинувся на Джошуа зі звинуваченнями перед боєм британця проти Усика
08:32
Негода в Україні: дві людини загинули, семеро госпіталізовано
08:22
Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції, один військовий поранений
08:14
коронавірус
Коронавірус: за добу помер 21 українець
08:08
Ворскла
КуПС - "Ворскла": де та коли дивитися дебютний матч українського клубу в Лізі конференцій
07:58
Байден і Меркель
Американські сенатори розкритикували угоду Байдена і Меркель щодо “Північного потоку-2”
07:44
Автогаз
Автогаз стане невигідним, якщо його ціна перевищить 55% вартості бензину, — Косянчук
07:38
YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії через нібито дезінформацію щодо COVID-19
07:37
Маріо Гетце
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів середи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV