Польща замовила 3 фрегати для ВМС в рамках модернізації флоту

Про це розповідає "Польське Радіо".



Фрегати "Мечник" будуть побудовані в рамках Плану технічної модернізації на 2021-2035 роки.



В ході церемонії підписання, яка пройшла на Військово-морський судноверфі в Гдині, глава польського Міноборони Маріуш Блащак заявив, що це найбільше замовлення в історії оборонної промисловості Польщі.



"Це будуть великі кораблі - фрегати - відповідно до потреб Військово-морського флоту Польщі. Основна роль цих кораблів буде полягати в обороні польського узбережжя, вони також будуть використані в союзницьких місіях", - зазначив міністр.



Підрядником будівництва нових фрегатів для ВМФ Польщі стане консорціум PGZ-Miecznik. Очікується, що перший з трьох кораблів буде спущений на воду в 2025 році.