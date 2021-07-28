Польща замовила 3 фрегати для ВМС в рамках модернізації флоту
27 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на будівництво трьох нових кораблів для ВМФ країни
Про це розповідає "Польське Радіо".
Фрегати "Мечник" будуть побудовані в рамках Плану технічної модернізації на 2021-2035 роки.
В ході церемонії підписання, яка пройшла на Військово-морський судноверфі в Гдині, глава польського Міноборони Маріуш Блащак заявив, що це найбільше замовлення в історії оборонної промисловості Польщі.
"Це будуть великі кораблі - фрегати - відповідно до потреб Військово-морського флоту Польщі. Основна роль цих кораблів буде полягати в обороні польського узбережжя, вони також будуть використані в союзницьких місіях", - зазначив міністр.
Підрядником будівництва нових фрегатів для ВМФ Польщі стане консорціум PGZ-Miecznik. Очікується, що перший з трьох кораблів буде спущений на воду в 2025 році.
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