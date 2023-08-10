Польський політолог: Кремлю потрібно зіткнення з НАТО, аби пояснити росіянам, що РФ програла не Україні
Польський політолог, журналіст Якуб Корейба вважає, що РФ створює різноманітні військові провокації, щоб втягнути польське військо в активні дії щодо білоруських сил
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Білорусь вже давно перетворилася на інструмент політики Кремля. Лукашенко втрачає свою суб'єктність. Єдина користь від Лукашенка - що він формально ще зберігає Білорусь, як незалежну державу. Зрозуміло, що Кремль шукає можливості окупувати Білорусь офіційно, і для цього шукає можливості. Тобто створює різноманітні військові провокації, щоб втягнути польське військо в активні дії щодо білоруських сил", - підкреслив Корейба.
За словами політолога, Росії потрібно знайти виправдання свого програшу в так званій спеціальній операції, тому що стратегічних цілей не досягнуто.
"Керівництву Росії потрібно якось пояснювати росіянам, чому вони програли. У нормальній країні ЗМІ інформують про зовнішню та військову політику, а в Росії все навпаки. Там армія РФ обслуговує ЗМІ, створюючи інфоприводи. Кремлю потрібне зіткнення з НАТО, щоб пояснити своєму народу, що Росія програла не Україні, а НАТО. Поки керівництво Польщі спостерігає за російськими провокаціями й вживає військові та адміністративні заходи. Але ми розуміємо, що провокації з боку РФ будуть нарощуватися", - зазначив Корейба.
- Для підсилення прикордонної служби на межі з Білоруссю Польща збирається утримувати 10 тисяч військових, повідомив у четвер міністр оборони Маріуш Блащак
- Колишній депутат ВР від Партії регіонів, російський пропагандист Ігор Марков стверджує, що Польща нібито шукає привід, щоб анексувати західні регіони України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе