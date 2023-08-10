Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білорусь вже давно перетворилася на інструмент політики Кремля. Лукашенко втрачає свою суб'єктність. Єдина користь від Лукашенка - що він формально ще зберігає Білорусь, як незалежну державу. Зрозуміло, що Кремль шукає можливості окупувати Білорусь офіційно, і для цього шукає можливості. Тобто створює різноманітні військові провокації, щоб втягнути польське військо в активні дії щодо білоруських сил", - підкреслив Корейба.

За словами політолога, Росії потрібно знайти виправдання свого програшу в так званій спеціальній операції, тому що стратегічних цілей не досягнуто.

"Керівництву Росії потрібно якось пояснювати росіянам, чому вони програли. У нормальній країні ЗМІ інформують про зовнішню та військову політику, а в Росії все навпаки. Там армія РФ обслуговує ЗМІ, створюючи інфоприводи. Кремлю потрібне зіткнення з НАТО, щоб пояснити своєму народу, що Росія програла не Україні, а НАТО. Поки керівництво Польщі спостерігає за російськими провокаціями й вживає військові та адміністративні заходи. Але ми розуміємо, що провокації з боку РФ будуть нарощуватися", - зазначив Корейба.

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Колишній депутат ВР від Партії регіонів, російський пропагандист Ігор Марков стверджує, що Польща нібито шукає привід, щоб анексувати західні регіони України



