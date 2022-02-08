Польський уряд ухвалив постанову про військову допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.



"Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безкоштовне військове спорядження. Це чергове рішення Ради міністрів щодо передачі техніки Україні", - йдеться у повідомленні.



Постанова була ухвалена за поданням міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.



Зазначається, що передача техніки відбудеться на безкоштовній основі та не знизить боєздатність ЗС Польщі. Військову допомогу Україні готуватиме Інспекція забезпечення ЗС Польщі, а передачу здійснять уповноважені представники ЗС Польщі та України.



Нагадаємо, 2 лютого польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетні комплекси та боєприпаси.