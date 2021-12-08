Полтавський ГЗК вручив годинники морським піхотинцям ЗСУ

"Ми зворушені увагою й дуже вдячні Компанії Ferrexpo за такі цінні, пам’ятні й функціональні подарунки. Благодійний фонд ПГЗК давно опікується військовослужбовцями, і це не перша відзнака від Групи Ferrexpo та її основного акціонера Костянтина Жеваго, який не залишається осторонь наших прохань і завжди приходить на допомогу", - відмітив генерал-лейтенант Юрій Содоль, командувач Морської піхоти України.



Годинники військовослужбовцям вручив керівник ГО "Серця кіборгів" В'ячеслав Рубель.



"30 найкращих воїнів-морських піхотинців нагороджено за сумлінне виконання своїх обов’язків та службу Україні. Для мене велика честь особисто привітати морпіхів. Я дуже вдячний Благодійному фонду Полтавського ГЗК, завдяки фінансовій підтримці якого наші ветерани війни, яка, на жаль, досі триває, та діючі військовослужбовці відчувають турботу про себе не лише на свята, а й на щоденній основі", - повідомив В'ячеслав Рубель.



Благодійний фонд ПГЗК щиро вітає всіх захисників та захисниць нашої країни з Днем Збройних Сил України та бажає міцного здоров'я, щастя, злагоди та мирного неба над єдиною Україною.



"Ми вдячні кожному й кожній за можливість жити у вільній та незалежній країні, за те, що ви завжди захищаєте нас та наших дітей. Ми й надалі будемо допомагати вам нести вашу надзвичайно складну та важливу службу", - додав Директор Благодійного фонду Полтавського ГЗК В'ячеслав Мінязєв.

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Довідка про компанію:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.



